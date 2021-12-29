مديرية العمل توقف رواتب أكثر من ألفي أُسرة في الأنبار

2021/12/29 | 15:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أحصت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الأنبار، عدد المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية، فيما أشارت إلى إيقاف رواتب أكثر من ألفي أُسرة في المحافظة.

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وقال مدير دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في الأنبار مجيد الحلبوسي للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (29 كانون الأول 2021)، إنَّ "عدد الأُسر التي تتسلَّم إعانات الحماية الاجتماعية في محافظة الأنبار بلغت نحو 80 ألف أسرة وبواقع 47 ألف أسرة التي يكون معيلها عاطلاً عن العمل و23 ألف أُسرة التي تعيلها نساء أرامل أومطلقات"، مبيّناً أنَّ "رواتب المعين المتفرغ لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بلغ عددهم في المحافظة 18 ألف راتب".

وأوضح أنه "خلال العام الحالي تم اكمال ادخال بيانات أعداد من الأُسر عديمة الدخل ومن جميع الفئات المشمولة براتب الاعانة حيث بلغ عدد الأسر التي يعيلها رجال عاطلون عن العمل 9 الاف معاملة و3 آلاف أُسرة التي تعيلها نساء ارامل ومطلقات فضلاً عن ألفي راتب للمعين المتفرغ وأرسلت الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي بدورها تحيلها الى وزارة التخطيط لتحليل البيانات ومن ثم انتظار اطلاق رواتبهم عند توفر التخصيص المالي".

ولفت الحلبوسي، إلى أنَّ "الوزارة قامت في شهر تشرين الثاني الماضي بايقاف رواتب 1200 أُسرة من فئة النساء و935 أُسرة من فئة الرجال، كونهم فوق مستوى خط الفقر وتم الاعتراض من قبل المستفيدين أمام اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في المحافظة"، مبيناً، أن "المديرية باشرت بمقابلة أعداد منهم وبحسب الأسبقية وحسمت معاملاتهم بإعادة رواتب عدد منهم لإثبات إنهم لايزالون تحت خط الفقر، الى جانب رفض قسم آخر لثبوت تحسن وضعه المعاشي واصبح فوق خط الفقر".

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