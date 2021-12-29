قبل احتفالات رأس السنة.. الإمارات تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ يونيو

2021/12/29 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في دولة الإمارات إلى أكثر من 2000 إصابة للمرة الأولى منذ يونيو، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

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