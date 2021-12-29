2021/12/29 | 15:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.وقال الصدر في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي بتويتر وتابعتها وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “حكومة أغلبية وطنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اجتماعه مع الإطار..



الصدر يجدد التمسك بالأغلبية الوطنية المركز الخبري الوطني.

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