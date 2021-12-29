ايقاف رواتب الرعاية لأكثر من ألفي أسرة في الأنبار

2021/12/29 | 16:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الأُسر التي تتسلَّم إعانات الحماية الاجتماعية في محافظة الأنبار بلغت نحو 80 ألف أسرة.

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