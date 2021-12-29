السيد الصدر مغرداً: حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية

2021/12/29 | 16:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع

جدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وقال السيد الصدر في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي بتويتر وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عقد اليوم اجتماعا مع وفد الاطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في منزله بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف الأشرف.

تغريدة السيد الصدر

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