“إس -550” للدفاع الجوي تدخل الخدمة في روسيا

2021/12/29 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، لوكالة “تاس” الروسية، إن نظام الدفاع الصاروخي الروسي الجوي الجديد “إس-550” اجتاز بنجاح الاختبارات الرسمية ودخل الخدمة القتالية.

ونقلت الوكالة عن المصدر أن “نظام الدفاع الجوي الصاروخي “إس-550″ أكمل بنجاح الاختبارات.



ودخلت الكتيبة الأولى منه، الخدمة القتالية”.

ووصف المصدر النظام بـ”جديد كلياً ولا نظير له، وهو قادر على ضرب المركبات الفضائية، والأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، على ارتفاعات تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات”.

ووفقاً للمصدر، أصبح النظام الجديد جزءاً من نظام الدفاع الصاروخي الجوي الروسي الشامل.

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