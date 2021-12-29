بعد لقاء الإطار.. الصدر يؤكد على حكومة الاغلبية

2021/12/29 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على حكومة الاغلبية الوطنية، بعد لقائه وفد الإطار التنسيقي، اليوم الاربعاء.

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