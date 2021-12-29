خلال إلقائه محاضرة لفريقه.. وفاة لاعب المنتخب العراقي السابق

2021/12/29 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الاربعاء، مدرب كرة القدم

"أحمد دحام" اثر نوبة قلبية عن 56 عاماً.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

اللاعب الدولي السابق ومدرب الكرة احمد

دحام توفي، اليوم، جراء نوبة قلبية

أثناء محاضرة لفريق

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