2021/12/29 | 16:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام جلب تغييرا عميقا في كثير من أنحاء العالم، بدا أن الشرق الأوسط الذي عصفت به الصراعات يطوي صفحة أخيرا، فقد أسفرت جهود دبلوماسية عن رأب صدع خلافات طويلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تؤثر المواجهة المتصاعدة بين أمريكا والصين على الشرق الأوسط؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تؤثر المواجهة المتصاعدة بين أمريكا والصين على الشرق الأوسط؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).