2021/12/29 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعلق بعد لقاء وفد الإطار التنسيقي في النجف

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