2021/12/29 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أوقفت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، 6 سوريين يشتبه بصلتهم بتنظيم “داعش” الإرهابي، جنوبي البلاد.وقال الموقع الإلكتروني لمحطة “تي آر تي خبر” التلفزيونية الحكومية، وطالعته “العين الإخبارية” إن فرع الاستخبارات ومكافحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تشن حملة أمنية قبيل رأس السنة وتوقف 6 سوريين المركز الخبري الوطني.

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