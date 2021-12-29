الصدر يؤكد: حكومة أغلبية وطنية “لا شرقية ولا غربية”

2021/12/29 | 16:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية “لا شرقية ولا غربية”، جاء ذلك في تغريدة نشرها مجدداً على “تويتر”، عقب انتهاء اجتماعه مع وفد الإطار التنسيقي برئاسة هادي العامري.

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