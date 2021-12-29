الأردن: تسجيل 466 إصابة جديدة بأوميكرون

2021/12/29 | 16:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أعلن الأردن، اليوم الاربعاء، تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون ، كما أفادت وزارة الصحة الأردنية، بوجود 37 ألفا و604 إصابات كورونا نشطة في البلاد حتى صباح اليوم.وذكرت وزارة الصحة في إيجازها اليومي بأن "12 ألفا و556 شخصا توفوا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 38 حالة وفاة أمس الثلاثاء".وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليونا و57 ألفا و 295 إصابة.كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1007 ألفا و 135 حالة شفاء.

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