الصحة تسجل 261 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/12/29 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 261 اصابة بـ وباء كورونا و 363 حالة شفاء اضافة الى وفاة 5 اشخاص خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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