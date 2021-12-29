الصحة تسجل 261 إصابة جديدة بكورونا

2021/12/29 | 16:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان أنها “سجلت 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 363 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “مجموع الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ 62704 […]

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