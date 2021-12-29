لسكان العاصمة بغداد.. تنويه هام من السفارة الأمريكية - عاجل

2021/12/29 | 16:42 - المصدر: السومرية نيوز

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الساعة الخامسة مساءا ستقوم السفارة الامريكية بتفعيل صافرات الانذار لغرض الفحص التجريبي

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