الضابط المذبوح وزوجته.. قصة حزن تخيّم على مواقع التواصل في العراق

2021/12/29 | 16:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حالة حزن شديدة خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس، بعد بث خبر قتل مدير جوازات الأعظمية العقيد ياسر الجوراني، حيث جاء الحزن مركبًا لكون الجوراني تم اختطافه خلال رحلة صيد ونزهة من قبل تنظيم "داعش" فضلًا عن طريقة قتله، بالإضافة إلى العامل الأكبر في معادلة الحزن وهو رسالة زوجته التي نشرتها قبل أسبوع من تلقيها خبر مقتله.

بث تنظيم "داعش" مشاهد مصورة توثق قيامهم بذبح العقيد ياسر الجوراني لتأتي هذه المشاهد مكملة للأثر العميق الذي تركته رسالة زوجته

وفي 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، اختفى 4 أشخاص في رحلة صيد عند بحيرة حمرين، من بينهم العقيد ياسر الجوراني، قبل أن تعلن خلية الإعلام الأمني أنّ "الأشخاص تم اختطافهم من قبل تنظيم داعش، معلنة عن "إطلاق حملة أمنية للبحث عنهم".

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وبيّنت الخلية أنّ "عملية الاختطاف تمت في بحيرة حمرين بناحية السعدية في محافظة ديالى، أثناء رحلة صيد بين منطقة نارين وتل العويسات".

وبعد أسبوع من عدم التوّصل لأي أخبار عن مصيرهم، نشرت زوجة العقيد الجوراني رسالة مطوّلة على مواقع التواصل الاجتماعي خاطبت من خلالها "الجهة الخاطفة"، فضلًا عن جميع الجهات الحكومية والعشائرية للعمل على إعادة زوجها لبناته الصغار، فيما كانت الرسالة ملأى بالحزن وهي تستعرض صفات زوجها في محاولة لإقناع الخاطفين بأنه لايستحق ان يتعرض لأذى.

وبعد اقل من 10 أيام على الرسالة التي هزّت مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملات تطالب بالكشف عن مصير الجوراني ورفاقه، قبل أن تعلن خلية الإعلام الأمني عن عثور جهاز مكافحة الإرهاب على مختطفين اثنين داخل وكر لـ"مسلحي داعش" في جبال حمرين، أحدهما كان مقتولًا والثاني كان مصابًا جرى نقله جوًا لتلقي العلاج، قبل أن يتوفى متأثرًا بإصابته.

وبحسب تقارير صحفية، فإن المصاب أخبر القوات الأمنية بأن العقيد ياسر الجوراني تم قتله على يد التنظيم، فيما لا يزال مصير المختطف الرابع مجهولًا.

بعد ذلك، بث تنظيم "داعش" مشاهد مصورة توثق قيامهم بنحر العقيد الجوراني، لتأتي هذه المشاهد مكملة للأثر العميق الذي تركته رسالة زوجته، لتثار موجة غضب عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي، طرحت النقاش والمطالبات بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحكومين من تنظيم "داعش" في السجون العراقية.

بالمقابل، رصدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات أثارت الغضب، تركها مناصرون لـ"داعش" على صفحة زوجة العقيد ساخرة من مشاعرها ومسيئة للعقيد الضحية.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار بالنهج التعرضي للقضاء على "داعش"، بعد أن بث التنظيم فيديو لعملية قتل العقيد ياسر الجوراني.

وذكر اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في تدوينة، "رحم الله الشهيد العقيد ياسر الجوراني الذي كان مثالاً للأخلاق الحميدة والضابط المحب لوطنه".

وأضاف "سنلاحق الإرهابيين ونصل اليهم لتحقيق العدالة والثأر لشهدائنا الأبرار".

واشار إلى أنّ "القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، وجه بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار بالنهج التعرضي للقضاء على عصابات داعش".

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