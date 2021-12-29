الصدر يغرد ..حكومة اغلبية وطنية لاشرقية ةلا غربية

2021/12/29 | 16:47 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

التقى الصدر بوفد الإطار التنسيقي برئاسة زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري وضم مجموعة قادة بارزين في الإطار الذي يضم غالبية القوى الشيعية البارزة.

وجاء هذا اللقاء بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ورد الدعوى التي أقامها العامري لإلغاء النتائج.

وتصدرت "الكتل...

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