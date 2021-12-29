2021/12/29 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

رئيس تحالف الفتح هادي العامري بعد لقاء الحنانة 🔻

اللقاء كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلق من تغليب مصلحة الدولة القوية و النجاح في المرحلة القادمة وسيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة و في الايام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف ان شاء الله .——————————مكتب الإعلام الخاص / هادي العامري٢٩ كانون الاول ٢٠٢١

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يتحدث عن اللقاء مع الصدر: سنعود مرة اخرى للنجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يتحدث عن اللقاء مع الصدر: سنعود مرة اخرى للنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).