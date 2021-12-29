هادي العامري يصدر بياناً بشأن لقاء الحنّانة

2021/12/29 | 16:49 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس تحالف الفتح هادي العامري بعد لقاء الحنانة

اللقاء كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلق من تغليب مصلحة الدولة القوية و النجاح في المرحلة القادمة وسيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة و في الايام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف ان شاء الله .——————————مكتب الإعلام الخاص / هادي العامري٢٩ كانون الاول ٢٠٢١

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