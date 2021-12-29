"تهديد لإسرائيل".. تقرير: حزب الله ينشر أنظمة صواريخ بسوريا ولبنان

2021/12/29 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز أبحاث إسرائيلي إن حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوي قرب العاصمة السورية، دمشق، وفي جنوب لبنان، ما رجحت صحيفة جيروزاليم بوست أن تجعله قادرا على التصدي للضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا ولبنان

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