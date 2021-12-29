2021/12/29 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_المغربي لقد مرت ثلاثون سنة على انهيار دول حملت الراية الحمراء لأكثر من نصف قرن وأعلن الرأسماليون حينها انتصارهم النهائي فأعلنوا أن انهيار الاتحاد السوفياتي دليل قاطع على فشل الاشتراكية ولحد يومنا هذا لازالت هذه الرواية(أو السردية) تعتبر مسَلّمة لا جدال في صحتها أو صحة جزء منها على الأقل حتى داخل صفوف اليسار الذي وقع ضحية للفكر الرسميلكن علاقة الاتحاد السوفياتي بالاشتراكية ليست بهذه البساطة التي يروجها ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن أطروحة رأسمالية الدولة : بين الأمس و اليوم - احمد المغربي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن أطروحة رأسمالية الدولة : بين الأمس و اليوم - احمد المغربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).