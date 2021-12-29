كلمة عشق كافرة - فاطمة الفلاحي

2021/12/29 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 81.لا تصعد،سأوشوش القمر عنك.82.صففت رسائل الحب،آمالها الخائبة وأزهارها الذابلة،ومر المساء بدونه ..83.اربكتني رائحة تلك المرايا،فبت منزوعة الملامح.84.يحرضني البحر على ركوبه،لكني أخشى الغرق ..!85.أرهقتها ألوانه،ودون أن تمضي إليه،سألت العابرين عن مساءاتها الشاحبة، الهاربة منها.86.تسمرني أحداقي هنا،علك تنسل ......





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