2021/12/29 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاربعاء، على ان لقاء الحنانة كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلق من تغليب مصلحة الدولة.وقال العامري في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “اللقاء كان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يعلق على لقاء الحنانة: كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلق من تغليب مصلحة الدولة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يعلق على لقاء الحنانة: كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلق من تغليب مصلحة الدولة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يعلق على لقاء الحنانة: كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلق من تغليب مصلحة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).