2021/12/29 | 17:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي: نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وشركائنا بالحرب على داعش ونؤكد جاهزية قواتنا » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 17:03

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وشركائنا بالحرب على داعش ونؤكد جاهزية قواتنا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وشركائنا بالحرب على داعش ونؤكد جاهزية قواتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).