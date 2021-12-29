أول تعليق من العامري عقب اجتماع الحنانة مع الصدر

2021/12/29 | 17:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأربعاء، أن لقاء الحنانة، مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “كان إيجابياً”.

وقال العامري في بيان، إن “اللقاء كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلق من تغليب مصلحة الدولة القوية و النجاح في المرحلة القادمة”.

وأضاف، أنه “سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة و في الايام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف ان شاء الله”.

وكان الصدر، قد غرد عقب الاجتماع قائلاً: “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”.

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