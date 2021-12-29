2021/12/29 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يعلق على انتهاء المهام القتالية للتحالف في البلاد ويؤكد على جاهزية القوات العراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعلق على انتهاء المهام القتالية للتحالف في البلاد ويؤكد على جاهزية القوات العراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعلق على انتهاء المهام القتالية للتحالف في البلاد ويؤكد على جاهزية القوات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).