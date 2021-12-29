العامري بعد لقاء الحنانة: سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة

2021/12/29 | 17:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاربعاء، على ان لقاء الحنانة كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلق من تغليب مصلحة الدولة.وقال العامري في بيان، إن “اللقاء كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلق من تغليب مصلحة الدولة القوية و النجاح في المرحلة القادمة وسيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة”.واضاف “في الايام القريبة المقبلة ستكون […]

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