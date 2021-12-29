العراق يسجل 5 وفيات في آخر موقف وبائي

2021/12/29 | 17:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من 2.09 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 29 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 261 إصابة جديدة، و5 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 363 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.6%.

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