لسكان العاصمة بغداد.. تنويه هام من السفارة الأمريكية

2021/12/29 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتفعيل السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد، صافرات الإنذار مساء اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، ستقوم في الساعة الخامسة من مساء اليوم، بتفعيل صافرات الإنذار".وبين، أن "الهدف هو إجراء فحص تجريبي لصافرات الإنذار داخل السفارة".

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