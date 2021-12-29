كورونا يضرب أوروبا بشراسة.. وفرنسا وحدها تسجل 179 ألف حالة في يوم واحد

2021/12/29 | 17:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رقم قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في أنحاء الدول الأوروبية والعديد من البلدان تشير إلى أعلى ارتفاع لها منذ بدء الوباء، في فرنسا على سبيل المثال، تم تسجيل أكثر من 179 ألف حالة جديدة خلال 24 ساعة فقط، وهو رقم قياسي يحطم الرقم الذي تم تسجيله يوم السبت عندما كان هناك أكثر من 100 ألف حالة، نلاحظ هنا في مركز التطعيم هذا في وسط باريس يتوقعون مع تقدم اليوم، ستأتي أعداد أكبر من الناس.

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