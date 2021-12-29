2021/12/29 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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