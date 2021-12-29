وفاة المدرب العراقي احمد دحام

2021/12/29 | 17:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

توفي المدرب العراقي أحمد دحام اليوم الاربعاء اثر سكتة قلبية .

وقال مصدر طبي، إن "مدرب نادي المصافي العراقي، أحمد دحام، توفي اليوم، أثناء إلقائه محاضرة لفريقه، اثر سكتة قلبية مفاجئة"

وكان أحمد دحام لاعباً في صفوف المنتخب الوطني، ومثل العراق في كأس آسيا 1996، ولعب لعدة أندية أبرزها الطلب...

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