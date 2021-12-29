كيف أهدرها صلاح؟.. لقطة ركلة الجزاء تثير تساؤلات ومدرب ليفربول يعلق

2021/12/29 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غم أن إهدار ركلة جزاء لا يعد أمرا استثنائيا في عالم كرة القدم، فإن ملابسات إهدار صلاح لركلة الجزاء أمام ليستر سيتي تبقى مثيرة، لاسيما بعدما استحق الأمر تعليقا من المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب.

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