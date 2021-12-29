المنافذ تناقش 4 ملفات أبرزها ضوابط استيراد الذهب وآلية دخوله عبر 3 مطارات

2021/12/29 | 17:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقشت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، 4 ملفات أبرزها ضوابط استيراد الذهب وآلية دخوله عبر 3 مطارات.وذكر بيان للهيئة، أن “رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس هيئة المنافذ الحدودية الثاني عشر بحضور كافة أعضائه”.وأضاف البيان، أنه “تمت مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات التي تعمل […]

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