النزاهة تضبط معقبين اثنين في أحد دواوين الأوقاف

2021/12/29 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، ضبط معقبين اثنين في أحد دواوين الأوقاف متلبسين بالرشوة.واضافت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنَّ “شعبة الضبط في مُديريَّة […]

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