2021/12/29 | 17:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: قوات التحالف انسحبت مع معداتها خارج العراق.. قواتنا جاهزة للدفاع عن شعبنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/29 | 17:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: قوات التحالف انسحبت مع معداتها خارج العراق.. قواتنا جاهزة للدفاع عن شعبنا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: قوات التحالف انسحبت مع معداتها خارج العراق.. قواتنا جاهزة للدفاع عن شعبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).