ضبط معقبين اثنين في أحد دواوين الأوقاف متلبسين بالرشوة

2021/12/29 | 17:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متلبسين بالجرم المشهود.

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