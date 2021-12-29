2021/12/29 | 17:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصحة العالمية تحذر من "تسونامي" بعدد الإصابات بسبب متحوري أوميكرون ودلتا » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:26

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تحذر من "تسونامي" بعدد الإصابات بسبب متحوري أوميكرون ودلتا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تحذر من "تسونامي" بعدد الإصابات بسبب متحوري أوميكرون ودلتا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).