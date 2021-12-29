المالية توضح بشأن المتطلبات الوظيفية في اعداد الموازنة

2021/12/29 | 17:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة المالية، الأربعاء، توقيع عقد مع شركة إيرلندية لمراجعة المتطلبات الوظيفية في إعداد الموازنة.

وذكر بيان للوزارة في بيان، اليوم (29 كانون الاول 2021)، أنها "تعمل على رسم استراتيجيات العمل المالي من خلال الاهتمام المسبق بمشروع الادارة المالية ومتابعته لغرض تأكيد تحقيق الأهداف الإجرائية".

وأضاف البيان، أن "وزارة المالية وقعت عقدا مع الشركة الاستشارية الإيرلندية (AARC) لتقديم الخدمات الاستشارية بخصوص إعداد المتطلبات الوظيفية والفنية ووثائق عطاء نظام إفمس IFMIS بفترة تنفيذ تبلغ 17 شهرا ضمن مشروع تحديث نظم الادارة المالية العامة والذي يعتبر من المشاريع المستمرة المدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2021 والممولة من البنك الدولي".

واوضح أنه "بموجب هذا العقد ستتم مراجعة المتطلبات الوظيفية والفنية لمراحل إعداد وتنفيذ الموازنة ونماذج التقارير وفق المعايير الدولية وإعداد وثائق العطاء التنافسية الدولية الخاصة بمناقصة تنفيذ مشروع (IFMIS)"، لافتا الى أن "المشروع مدرج ضمن خطة حوكمة وتنفيذ برنامج الاصلاح (الورقة البيضاء) بالتسلسل (61) نظام الادارة المالية العامة الذي أطلقته الحكومة".

واشار الى ان "الوزارة تعمل وفق الخطط والجداول الزمنية التي تقرها اللجنة العليا للاصلاح من أجل تمكين الحكومة من إجراء الإصلاحات المؤسسية ودعم السياسات اللازمة لتيسير تنفيذ نظام افمس بشكل ناجح".

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