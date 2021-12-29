اجراءات صارمة من الداخلية بحق مطلقي العيارات النارية

2021/12/29 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، وجود إجراءات صارمة بحق مطلقي العيارات النارية.وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إنه “بالرغم من تناقص […]

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