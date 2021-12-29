2021/12/29 | 17:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tHflZsinHrs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماجد مجباس: لا توجد مادة في الدستور تنص على أن الشيعة هم الأغلبية | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماجد مجباس: لا توجد مادة في الدستور تنص على أن الشيعة هم الأغلبية | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).