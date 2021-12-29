ما مقدار زيادة الراتب التي يمكن أن تطلبها من رئيسك في العمل؟

2021/12/29 | 17:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخيرًا، تحليت بالشجاعة لتطلب من رئيسك زيادة في الراتب، ولكن ما هو الرقم المنطقي الذي ستطرحه؟

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