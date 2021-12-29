قتل إرهابيين والعثور على مخطوفين.. نتائج عمليات حمرين

2021/12/29 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، نتائج العملية الأمنية في سلسلة جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد أن انطلقت بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة القطعات الأمنية ضمن قيادة عمليات ديالى باسناد جوي ، بعملية امنية ضمن قاطع المسؤولية لتفتيش السلسلة الجبلية - قاطع الخلاوية وعلى مدار ثلاثة ايام الماضية والتي اشتركت فيها قطعات جهاز مكافحة الارهاب والقوات الخاصة وقوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومن عدة محاور وبإسناد جوي".

وأضاف البيان، أنه "كانت النتائج لهذه العملية تنفيذ ١٤ ضربة جوية من قبل قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات F16 وطائرات L_ 159 وقتل ٥ عناصر من داعش الارهابي والعثور على جثتين لمخطوفين، فضلا عن العثور على ٢٣ وكراً للإرهابيين و١٣ عبوة ناسفة ورشاشة فيفتي كال ورشاشة احادية ١٢،٧م و٦ بنادق AK وبندقية M16 وقاذفة RBG7 و٣ قنابر هاون مختلفة الأنواع وبندقتي صيد ومسطرة تفجير وحزام ناسف ومولدتي كهرباء وجهاز لاسلكي وكمية من العتاد والأرزاق الجافة و٤ دراجات نارية".

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