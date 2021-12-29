خلية الاعلام: مقتل 5 إرهابيين من داعش والعثور على جثتين لمخطوفين في ديالى

2021/12/29 | 17:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، مقتل 5 إرهابيين من داعش والعثور على جثتين لمخطوفين اثنين في محافظة ديالى.وقالت الخلية في بيان، إنه “بعد أن انطلقت بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة القطعات الأمنية ضمن قيادة عمليات ديالى باسناد جوي، بعملية امنية ضمن قاطع المسؤولية لتفتيش السلسلة الجبلية – قاطع الخلاوية وعلى مدار ثلاثة ايام […]

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