مخرجات لقاء الحنانة بين الصدر والإطار التنسيقي

2021/12/29 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

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وفي اول تصريح له عقب اجتماع الحنانة قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان اللقاء مع الصدر

كان ايجابياً ومسؤولاً وانطلق من تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة المقبلة وسيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة مبينا ان الايام القريبة المقبلة ستشهد زيارة أخرى للنجف.

وعلقت حركة عصائب أهل الحق على لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قادة الإطار التنسيقي في الحنانة.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي, إن اللقاء كان إيجابيا ومثمراً ومسؤولا, وستكون هناك جلسات وحوارات قريبة لتحقيق ما يخدم العراق والعراقيين، وأشار إلى أن توحد المكون الأكبر هو السبيل الأمثل لقوة العراق وتحقيق سيادته.

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