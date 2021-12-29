استئناف اتحاد الكرة تصدر حزمة من القرارات بشأن مباراة نفط الوسط وزاخو

2021/12/29 | 18:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أصدرت لجنةُ الاستئناف في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، حزمة من القرارات بشأن مباراة نفط الوسط وزاخو. وذكر بيان للاتحاد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لجنةُ الاستئناف في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عقدت اجتماعاً بتاريخ (27/12/2021)، واطلعت على أولياتِ قرار لجنةِ الانضباط المرقم (2) والمؤرخ في (21/12/2021) بخصوص الأحداثِ التي شهدتها مباراة فريقي (نفط الوسط - زاخو) التي جرت على ملعبِ كربلاء الدولي ضمن بطولةِ كأس العراق". وأضاف البيان، أن "اللجنة لاحظت أن هناك نقصاً في الإجراءاتِ المُتخذةِ من قبل لجنةِ الانضباط، إذ كان عليها الاطلاعُ على تقرير حكم المباراة واستدعاؤه للاستماع وتدوينِ أقواله كونه الشخص الذي وقعَ عليه الاعتداءُ، إذ أن اللجنة لم تقم بهذه الإجراءات، ولغرضِ حسم الموضوع بأسرع وقتٍ ممكنٍ فقد قامت لجنتنا باستدعاءِ حكم المباراة منتصر غازي رفيق، وبعد مناقشته بشأن ما جرى من أحداثٍ أفادَ بما يلي:1- أنه لم يسمع بنفسه بأن المدرب عبد الغني شهد تجاوزَ عليه، وإنما تم نقلُ الخبر إليه، وأن قرار طرده كان لتدخلهِ في قراراته، مبيناً أن المدرب عبد الغني شهد حضرَ الى غرفةِ ملابس الحكام لإلقاءِ التحية على الطاقم التحكيمي.2- فيما يخصُ اللاعب رسلان حنون محيبس، فلم يحاول التهجمَ عليه، وإنما كان مجرد تجاوزٍ بالألفاظ، ولم يمزق ملابسَ رجل أمن الملاعب كما وردَ في التقرير، حيث ذكرت تلك المعلومة سهواً.3- لم يبدر أي تجاوزٍ من قبل المدرب السابق لفريق نفط الوسط حيدر نجم.4- أكد على التجاوز بالألفاظِ من قبل السيدين هيثم عباس بعيوي ومدرب حراس مرمى نفط الوسط هادي جابر.وعليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة ما يلي:1-إلغاء العقوبةِ المفروضة على مدربِ نفط الوسط عبد الغني شهد، والاكتفاء بالعقوبةِ الفنية لنفي المخالفةِ ضده من قبل حكم المباراة.2- المصادقة على عقوبةِ مدربِ حراس المرمى هادي جابر بالحرمان مباراتين استناداً للمادة 1/51.3- إلغاء العقوبةِ ضد المدرب المساعدِ لفريق نفط الوسط حيدر نجم، كون فعله لا يشكل مخالفةً انضباطية.4- إبدال الوصفِ القانوني لمخالفةِ اللاعب رسلان حنون محيسن من المادة 2/51 الى المادة 1/51 من لائحة الانضباط، وذلك لكون فعله لم يكن تهجماً، وإنما كان تجاوزاً بالألفاظ مع تخفيفِ عقوبةِ الحرمان لمباراةٍ واحدةٍ مع فرضِ غرامةٍ مالية قدرها (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي. 5 - المصادقة على عقوبةِ هيثم عباس بعيوي بحرمانه من مرافقةِ الفريق مباراتين استناداً للمادة 1/51 من لائحة الانضباط.وتابع البيان أن "العقوباتُ تسري على جميع مسابقاتِ الاتحاد استناداً لنص المادة 18 من لائحة الانضباط: (إذا تمت معاقبةُ شخص ما من قبل اللجانِ القضائية فيجب احتسابُ الإيقاف في جميع المسابقاتِ وليس مسابقة واحدة الى أن يكمل عقوبته".

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