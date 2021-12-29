الصحة العالمية تحذر من “تسونامي” كورونا

2021/12/29 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن “قلقه الكبير” من حدوث “تسونامي إصابات” بكورونا، بسبب متحوري “دلتا” و”أوميكرون”.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي، إن “دلتا وأوميكرون يدفعان إلى مستويات قياسية بأعداد إصابات كورونا ومعدلات دخول المستشفيات”، لافتة الى أن “متحور أوميكرون ينتشر بسرعة واللقاحات وحدها ليست كافية بل يجب الحفاظ على الإجراءات الوقائية”.

وأضافت: “قلقون من أن يؤدي متحورا “دلتا وأوميكرون” إلى “تسونامي من الإصابات عالميا”.

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