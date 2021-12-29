ميسي ورونالدو في مركز غير معتاد.. قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بالعالم

2021/12/29 | 18:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "ترانسفير ماركت" Transfer Markt قائمة تضم 500 لاعب كرة قدم من حول العالم بحسب تقديرات قيمتهم السوقية، ونعرض منهم العشرة الأوائل في القائمة.

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