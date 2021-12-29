2021/12/29 | 18:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأربعاء، لقاءه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بالحنانة بإلايجابي والمسؤول.

وقال العامري في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (29 كانون الاول 2021)، إن "اللقاء كان إيجابيا ومسؤولا ومنطلقا من تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة القادمة".

وأضاف، أنه "سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة، وفي الايام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد عقد اليوم اجتماعا مع وفد الاطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في منزله بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف الأشرف.

وجدد الصدر، عقب الاجتماع تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وكتب الصدر في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي بتويتر، "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول تعليق من العامري بشأن نتائج اجتماعه مع الصدر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول تعليق من العامري بشأن نتائج اجتماعه مع الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).